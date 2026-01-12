Logo SportMediaset

Storie

I 100 anni della Route 66

La strada più famosa d'America compie un secolo di vita. Inaugurata nel 1926, ha attraversato le tragedie degli anni '30 e trovato la sua epoca d'oro negli anni '50, accompagnando una generazione di americani nei loro viaggi "da lato a lato". Partenza da Chicago con arrivo nella spiaggia di Santa Monica attraversando Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuovo Messico, Arizona e California. Oltre 2.400 miglia di asfalto che raccontano storie e incontri; successo e disgrazia; morte e rinascita. Qui sono nati i primi fast food illuminati dalle insegne al neon con libri, musica e cinema che ne hanno cementificato il mito nella cultura e nella società

12 Gen 2026 - 16:13
8 foto
100 anni
route 66

