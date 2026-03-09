Test drive a Reggio Emilia Hyundai Ioniq 6: l'ammiraglia elettrica si rinnova

Hyundai insiste nel segmento delle berline elettriche. Sicuramente non il più apprezzato dai clienti, certamente uno dei migliori per mettere alla prova le competenze tecniche sviluppate. Ioniq 6 è un po' la sintesi del percorso che il marchio coreano ha intrapreso negli ultimi anni con le automobili elettriche: dinamica di guida, autonomia, tempi di ricarica. Qui tutto è ottimizzato per ridurre al minimo la distanza con il motore a combustione