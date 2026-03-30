Collaborazioni House of Ranger: la nuova casa di Ford in cima alle montagne

Quale automobile vi viene in mente per prima se pensate alla montagna? Difficilmente pensereste a un pick-up: in Europa non sono proprio il primo riferimento al fuoristrada o comunque al mondo dei veicoli commerciali. Sono - invece - l'essenza stessa dell'automobilismo USA, e dall'altra parte dell'Atlantico sono in assoluto il mezzo di trasporto preferito. Ford è in cima alle preferenze, e adesso - in Italia - ha raggiunto nuove vette. Letteralmente