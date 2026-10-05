Personaggi Brad Pitt si diverte con la nuova AMG elettrica

L'icona di Hollywood è stata scelta come volto per il lancio della nuova super berlina a zero emissioni. Brad Pitt sarà il protagonista della campagna pubblicitaria, ambientata in un fittizio set cinematografico: trasformato in un circuito dove mettere alla prova le abilità dinamiche della vettura. La AMG GT 4-Door Coupé arriva in un anno che celebra i 140 anni dall'invenzione dell'automobile (la prima fu una Mercedes) e che rappresenta un deciso passo in avanti verso la strategia di elettrificazione. Come detto, questa nuova AMG è anche la Mercedes di serie più potente di sempre: 1.169 CV erogati da ben tre motori elettrici. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 2,1 secondi mentre la velocità massima è pari a 300 km/h. Per tutto questo Ben di Dio è necessaria una batteria da 106 kWh che può garantire fino a 700 km di autonomia. Omologati, poi bisogna vedere quanti saranno realmente, soprattutto se avete il piede pesante. In tal caso, la si può ricaricare fino a 600 kW, giusto il tempo di un "ciak"