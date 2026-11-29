Collaborazioni BMW consegna le auto ai giocatori del Real Madrid

Trattandosi di un accordo commerciale piuttosto ampio, Mbappé e compagni dovranno raggiungere il campo d'allenamento a bordo di uno dei modelli che BMW ha messo a loro disposizione. Il veicolo scelto come "ammiraglia" per la squadra è il SUV XM Label Red: costruito per celebrare i 50 anni della divisione sportiva, monta un motore V8 che, attraverso una seconda unità elettrica, eroga ben 748 CV di potenza massima. Altri giocatori (tra cui Mbappé) guideranno la silenziosa iX3: primo modello elettrico della generazione Neue Klasse. Promette oltre 800 km di autonomia con un pieno di energia elettrica e ricariche ultra rapide per non perdere tempo alle colonnine. Militato e Lunin hanno invece preferito le prestazioni della M5 mentre Cucurella si è orientato sullo spazio della X7: il SUV più grande in gamma. Vinicius è rimasto "stregato" dal comfort della berlina i7 mentre a Mourinho è stata data in uso un iX. La sorpresa? Valverde che ha scelto una molto più comune (e molto meno costosa) iX2