Novità Amazon sta costruendo un pick-up elettrico

La start up Slate Truck ha come obiettivo quello di realizzare un mezzo da lavoro compatto, pratico, accessibile ed elettrico. Lungo 4,43 metri, ha dimensioni in netta contro tendenza rispetto a ben più noti - ed enormi - truck americani a benzina. I preordini si stanno dimostrando un successo, avendo già raccolto 150 mila clienti interessati. La produzione dovrebbe iniziare entro fine 2026 e sarà venduto in un'unica configurazione con motore da 201 CV ma doppio "taglio" di batteria, per un'autonomia fino a 400 km.