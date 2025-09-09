COVER GIRL Yamal-Nicki Nicole, l'amore non è finito: lo rivela... Nico Williams

La storia tra Lamine Yamal e Nicki Nicole non è finita: nei giorni scorsi in Spagna era circolata la notizia che l'artista argentina aveva rotto con l'asso del Barça per cominciare una relazione con Franco Mastantuono, neo acquisto del Real Madrid, ma le cose non sembrano stare proprio così. A rivelarlo è stato... Nico Williams, con una storia su Instagram in cui Yamal mostra all'amico il suo sfondo del cellulare, una foto di lui e Nicki insieme: "Il mio ragazzo è innamorato", il messaggio postato dall'attaccante dell'Athletic Club in riferimento all'amico.