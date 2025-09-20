Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cover Girl
1 di 28
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

COVER GIRL

Yamal festeggia con Nicki Nicole la nomination ai "Latin Grammy"

La storia tra Lamine Yamal e Nicki Nicole sembra proseguire a gonfie vele: il talento spagnolo ha celebrato la nomination ai Latin Grammy (premio musicale che va al miglior artista di musica latina) della cantante. 

20 Set 2025 - 07:02
28 foto
nicky nicole
lamine yamal

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultime gallery

22

Tennis, Matteo Arnaldi dice sì a Mia Savio

28

Yamal festeggia con Nicki Nicole la nomination ai "Latin Grammy"

41

Alisha Lehmann rinasce sul lago di Como: l'ex Juve segna il primo gol contro l'Inter

33

Bethan Nawell si gode il suo Kelly in versione goleador: "Due su due"

30

Brooks Nader e quel triangolo amoroso con Sinner e Alcaraz

29

Duplantis, con Desirè è sempre un record al bacio

38

Marigona festeggia il bronzo della sua Grecia a Eurobasket

31

Megghi Galo passione Juve: è la nuova fiamma di Calafiori?

22

Tennis, Matteo Arnaldi dice sì a Mia Savio

I più visti di Cover Girl

Brooks Nader e quel triangolo amoroso con Sinner e Alcaraz

Alisha Lehmann rinasce sul lago di Como: l'ex Juve segna il primo gol contro l'Inter

Bethan Nawell si gode il suo Kelly in versione goleador: "Due su due"

Duplantis, con Desirè è sempre un record al bacio

Marigona festeggia il bronzo della sua Grecia a Eurobasket

Lady Vardy arriva a Cremona: quella volta che sorprese i fan con un nudo integrale