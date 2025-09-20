Yamal festeggia con Nicki Nicole la nomination ai "Latin Grammy"
La storia tra Lamine Yamal e Nicki Nicole sembra proseguire a gonfie vele: il talento spagnolo ha celebrato la nomination ai Latin Grammy (premio musicale che va al miglior artista di musica latina) della cantante.
