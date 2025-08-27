Yamal, ecco il gol più bello: esce allo scoperto con Nicky Nicole

Lamine Yamal e Nicki Nicole non si nascondono più. Il fuoriclasse Barcellona ha condiviso una foto con l'artista sul suo profilo Instagram in occasione del 25° compleanno dell'argentina, un'immagine che alimenta le voci su una possibile relazione. La foto mostra i due in una posa romantica, circondati da rose e palloncini a forma di cuore, e anche una grande torta di compleanno dedicata a Nicki Nicole. Le speculazioni su una possibile relazione tra Lamine Yamal e Nicki Nicole erano iniziate dopo la festa per il 18° compleanno del calciatore. La cantante sudamericana era tra gli invitati alla festa privata e, in seguito, ha partecipato anche al Trofeo Joan Gamper, indossando una maglia del Barcellona con il nome del fenomeno spagnolo.