Vinicius e Virginia Fonseca si sono lasciati: è addio definitivo

L'imprenditrice e influencer Virginia Fonseca e il calciatore del Real Madrid Vinicius si sono lasciati ufficialmente, mettendo fine alla loro travagliata storia d'amore iniziata nel settembre 2025. La conferma è arrivata dall'ufficio stampa della showgirl, che ha ribadito come la rottura sia maturata in modo pacifico e consensuale, senza alcun litigio. I rumors sulla separazione si erano intensificati nell'ultimo weekend, quando Virginia ha lasciato la Spagna per rientrare negli Stati Uniti insieme ai suoi tre figli (Maria Alice, Maria Flor e il piccolo José Leonardo). Il legame tra i due era stato caratterizzato da diversi alti e bassi: a maggio la coppia si era già allontanata, per poi ritrovare l'intesa a luglio e festeggiare il primo anniversario a settembre in occasione del Gran Premio di Formula 1 in Spagna con tanto di anelli di fidanzamento, prima dell'addio definitivo comunicato nelle ultime ore.