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COVER GIRL

Vinicius e Virginia Fonseca si sono lasciati: è addio definitivo

Ufficiale la rottura tra Vinicius e l'influencer Virginia Fonseca: la conferma dell'ufficio stampa e i dettagli della separazione

13 Ott 2026 - 07:04
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L'imprenditrice e influencer Virginia Fonseca e il calciatore del Real Madrid Vinicius si sono lasciati ufficialmente, mettendo fine alla loro travagliata storia d'amore iniziata nel settembre 2025. La conferma è arrivata dall'ufficio stampa della showgirl, che ha ribadito come la rottura sia maturata in modo pacifico e consensuale, senza alcun litigio. I rumors sulla separazione si erano intensificati nell'ultimo weekend, quando Virginia ha lasciato la Spagna per rientrare negli Stati Uniti insieme ai suoi tre figli (Maria Alice, Maria Flor e il piccolo José Leonardo). Il legame tra i due era stato caratterizzato da diversi alti e bassi: a maggio la coppia si era già allontanata, per poi ritrovare l'intesa a luglio e festeggiare il primo anniversario a settembre in occasione del Gran Premio di Formula 1 in Spagna con tanto di anelli di fidanzamento, prima dell'addio definitivo comunicato nelle ultime ore.

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