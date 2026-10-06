La moglie di Lewandowski abbraccia l'hyrox: "Si superano limiti"

L'influencer, istruttrice di fitness e moglie dell'attaccante Robert Lewandowski, Anna Lewandowska, ha sposato appieno la nuova tendenza sportiva dell'hyrox, organizzando un vero e proprio campo di allenamento in Polonia per metterne alla prova l'elevata intensità fisica. "Questa è la forza di hyrox per me: la sfida, la crescita e le persone che vogliono continuare a superare i propri limiti. Ci vediamo alle gare!" ha detto l'influencer.