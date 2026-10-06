1 di 64
© instagram | Anna Lewandowska 
© instagram | Anna Lewandowska 
© instagram | Anna Lewandowska 

© instagram | Anna Lewandowska 

© instagram | Anna Lewandowska 

COVER GIRL

La moglie di Lewandowski abbraccia l'hyrox: "Si superano limiti"

Anna Lewandowska lancia un campo di allenamento hyrox in Polonia: "Richiede impegno e strategia, ci vediamo alle gare"

06 Ott 2026 - 07:30
64 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

L'influencer, istruttrice di fitness e moglie dell'attaccante Robert Lewandowski, Anna Lewandowska, ha sposato appieno la nuova tendenza sportiva dell'hyrox, organizzando un vero e proprio campo di allenamento in Polonia per metterne alla prova l'elevata intensità fisica. "Questa è la forza di hyrox per me: la sfida, la crescita e le persone che vogliono continuare a superare i propri limiti. Ci vediamo alle gare!" ha detto l'influencer.

Anna Stachurska

Ultime gallery

68

Belen-Moser? Cecilia si toglie le corna e annuncia querele: “Non è successo niente”

64
Anna Lewandowska 

La moglie di Lewandowski abbraccia l'hyrox: "Si superano limiti"

51
Josefine Scholl

Bischof conquista la Germania e... la figlia di una leggenda Bayern

30

Bastoni e la rinascita con l'Italia: merito anche della sua Camilla

39
Anabel Hernandez 

Patric lascia la Lazio, Anabel commossa: "Sempre casa nostra"

71

Jutta Leerdam pazza di Milano: "La città dei miei sogni"

40
Madalena Aragao 

Buon compleanno Joao Neves: la dedica social della fidanzata

36
Julieta Sieracki 

Barrenechea è diventato papà: che festa con mamma Julieta

68

Belen-Moser? Cecilia si toglie le corna e annuncia querele: “Non è successo niente”

I più visti di Cover Girl

Bastoni e la rinascita con l'Italia: merito anche della sua Camilla

Jutta Leerdam pazza di Milano: "La città dei miei sogni"

Anabel Hernandez 

Patric lascia la Lazio, Anabel commossa: "Sempre casa nostra"

Josefine Scholl

Bischof conquista la Germania e... la figlia di una leggenda Bayern

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Belen-Moser? Cecilia si toglie le corna e annuncia querele: “Non è successo niente”