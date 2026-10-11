Gaffe Mahrez in diretta con Dele Alli: "A Dubai ragazze incredibili"

Guai in vista per Riyad Mahrez? Durante una diretta social con Dele Alli, ex Como e ora senza squadra, il trentacinquenne ex Manchester City si è lasciato andare a una risposta incauta: "Sono a Dubai, fratello. Ci sono delle ragazze incredibili qui, davvero". Preso dal panico per il commento compromettente dell'amico - sposato con la modella Taylor Ward -, Dele Alli ha allontanato la sedia dal microfono ed è temporaneamente uscito dall'inquadratura, rientrando visibilmente imbarazzato.