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Gaffe Mahrez in diretta con Dele Alli: "A Dubai ragazze incredibili"

Clamorosa gaffe di Riyad Mahrez: non sa di essere in diretta con Dele Alli e fa un commento sulle donne a Dubai

11 Ott 2026 - 07:36
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Guai in vista per Riyad Mahrez? Durante una diretta social con Dele Alli, ex Como e ora senza squadra, il trentacinquenne ex Manchester City si è lasciato andare a una risposta incauta: "Sono a Dubai, fratello. Ci sono delle ragazze incredibili qui, davvero". Preso dal panico per il commento compromettente dell'amico - sposato con la modella Taylor Ward -, Dele Alli ha allontanato la sedia dal microfono ed è temporaneamente uscito dall'inquadratura, rientrando visibilmente imbarazzato.

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