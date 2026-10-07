Dalla corona al ring: Miss Germania Tatjana Genrich debutta nella boxe professionistica

Tatjana Genrich, modella tedesca di origini russe incoronata Miss Germania nel 2022, farà il suo esordio nel pugilato professionistico il prossimo 14 novembre alla Messehalle di Magdeburgo con l'ambizione di conquistare il titolo mondiale. La trentatrenne ha raccontato al quotidiano Bild come la sua passione per gli sport da combattimento sia nata durante gli anni scolastici per reazione al bullismo subito: "A scuola venivo spesso presa di mira dai bulli e volevo trovare un modo per difendermi. È così che è iniziato tutto".