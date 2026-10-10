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Amber Heard volta pagina: grande prestazione al debutto nella mezza maratona

Nuova vita per Amber Heard: l'attrice 40enne brilla alla mezza maratona di San Sebastián chiudendo i 21 km in 1 ora e 39 minuti

10 Ott 2026 - 07:40
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L'attrice statunitense Amber Heard ha intrapreso un percorso sportivo sorprendendo tutti alla mezza maratona di San Sebastián, in Spagna. Alla sua prima esperienza ufficiale sulla distanza dei 21 chilometri, l'attrice ha tagliato il traguardo registrando il tempo di 1 ora e 39 minuti con una media di 4 minuti e 42 secondi al chilometro, prestazione d'ottimo livello per il settore amatoriale. Presentatasi ai nastri di partenza con il suo nome anagrafico e il pettorale 1559, la neo-runner si è piazzata all'830° posto su oltre 3.800 corridori giunti all'arrivo, mostrando enorme entusiasmo per il traguardo conquistato in terra spagnola.

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