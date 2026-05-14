COVER GIRL Brianna Guagliardo è solo un ricordo per Darderi: ora c'è Catalina

Grande protagonista agli Internazionali di Roma, Luciano Darderi è fidanzato con Catalina. Lo ha rivelato lo stesso italo-argentino che però vuole tenere segreta la sua compagna: nessuna foto sui social o uscita pubblica. L'opposto di quanto accadeva con la sua ex Brianna Guagliardo. Molto popolare sui social (ha oltre 38 mila followers su Instagram), la bella Brianna è nata il 2 febbraio del 2004 a West Palm Beach, in Florida. Ma anche lei ha origini argentine. Ballerina di fama internazionale, è adesso fidanzata con un calciatore argentino.