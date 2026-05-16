Mario Balotelli allo scoperto con la nuova fiamma: è Angelica
Veneziana, 28 anni, lavora a Dubai come manager per una media technology company
Mario Balotelli è uscito allo scoperto sui social con una nuova fiamma: Angelica Moccia. I due hanno pubblicato una foto insieme nelle storie Instagram, mano nella mano. Ventotto anni, veneziana di Portogruaro, Moccia lavora a Dubai come manager per Nextolgies, media technology company con sede in Canada che gestisce la più grande rete di distribuzione di video podcast del mondo.