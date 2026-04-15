Victor Gyokeres e Sophie Rain: la verità sulla fake news

Viktor Gyokeres finisce al centro di una clamorosa fake news internazionale che lo accusava di aver sperperato circa 4,5 milioni di euro su OnlyFans per i contenuti della creator Sophie Rain, una notizia priva di fondamento che ha fatto il giro del web prima delle smentite ufficiali. L'attaccante dell'Arsenal è stato bersagliato dai tabloid per una fantomatica intervista della modella che, in realtà, non è mai avvenuta. Gli entourage di entrambi i protagonisti hanno categoricamente negato ogni legame, chiarendo che "la fantomatica intervista semplicemente non esiste" e mettendo fine a uno sciacallaggio mediatico che ha rischiato di compromettere definitivamente l'immagine dello svedese.