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COVER GIRL

Victor Gyokeres e Sophie Rain: la verità sulla fake news

Smentita categoricamente la notizia folle su Viktor Gyokeres: nessuna spesa milionaria su OnlyFans

15 Apr 2026 - 07:20
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Viktor Gyokeres finisce al centro di una clamorosa fake news internazionale che lo accusava di aver sperperato circa 4,5 milioni di euro su OnlyFans per i contenuti della creator Sophie Rain, una notizia priva di fondamento che ha fatto il giro del web prima delle smentite ufficiali. L'attaccante dell'Arsenal è stato bersagliato dai tabloid per una fantomatica intervista della modella che, in realtà, non è mai avvenuta. Gli entourage di entrambi i protagonisti hanno categoricamente negato ogni legame, chiarendo che "la fantomatica intervista semplicemente non esiste" e mettendo fine a uno sciacallaggio mediatico che ha rischiato di compromettere definitivamente l'immagine dello svedese.

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