Watkins all'Al Hilal: 450mila euro a settimana e moglie sotto shock

Il maxi ingaggio da 450.000 euro a settimana garantito dall'Al Hilal a Ollie Watkins ha stravolto la vita della sua famiglia, lasciando la moglie Ellie visibilmente disorientata davanti al repentino trasferimento in Arabia Saudita dopo l'addio all'Aston Villa per 60 milioni di euro. L'influencer trentenne ha affidato ai social la propria incredulità per l'improvvisa svolta finanziaria e logistica, ammettendo le difficoltà emotive nel salutare la casa di Birmingham dove sono cresciuti i due figli piccoli dopo sei anni trascorsi in Inghilterra: "Siamo arrivati in Arabia Saudita e credo di essere ancora sotto shock, a dire il vero. È incredibile quanto velocemente possa cambiare la vita, ma questo è il bello del calcio".