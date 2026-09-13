Persico, lo sfogo sulla rottura con Rugani: "Cornuta, ho scelto di non perdonare"

"Oh mio dio, non si può sentire. Bomba sganciata. Cioè non ha perdonato e ha lasciato un calciatore, mai lasciare un calciatore...Ma perdonano tutte, perché lei no? E cos'ha fatto? Si è fidanzata dopo un anno e mezzo con un uomo di 47 anni. 12 anni più di lei, questa cosa è davvero immorale. Potrebbe essere anche suo padre. Così forse non mi prende per il culo e mi rispetta un po'. O magari no, ma ora sono allenata. La scelta è stata non perdonare e andare avanti. Comunque continuate a commentare così vado in hype e magari lavoro anche di più", questo lo sfogo di Michela Persico dopo aver ufficializzato la relazione con Umberto Pengo. La showgirl ha spiegato con molto sarcasmo i dei motivi dietro alla rottura con il difensore della Juventus Daniele Rugani. Nelle storie-sfogo pubblicate sull'account Instagram anche un mesaggio allegato: "Nooooo incredibile. Cioè CORNUTA, non l'ha perdonato. E dopo un anno e mezzo si è FIDANZATA CON UN UOMO DI 47 ANNI! No no no, non si fa".