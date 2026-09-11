Scambio di coppie? Margarida Corceiro insieme all'ex della fidanzata di Landro Norris

Margarida Corceiro e il giocatore di football americano Braxton Berrios sono stati avvistati in atteggiamenti complici a New York, accendendo i riflettori del gossip internazionale per un presunto intreccio amoroso che coinvolge i rispettivi ex partner, Lando Norris e l'influencer Alix Earle. La modella portoghese e l'atleta della NFL sono stati notati vicini all'interno di un locale della città tra sguardi intesi e abbracci, un dettaglio che ha immediatamente scatenato le reazioni dei fan sui social network poiché giunto a poca distanza dalle voci che accostano la celebre creatrice di contenuti americana al pilota di Formula 1.