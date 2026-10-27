Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani aspettano un figlio: l'annuncio social

"Il compleanno migliore che potessi vivere, perché quest’anno il regalo più grande non è qualcosa che posso scartare ma qualcuno che non vediamo l’ora di abbracciare. Ti aspettiamo amore della nostra vita!" questo il messaggio social di Stephan El Shaarawy (proprio nel giorno del suo compleanno) e Ludovica Pagani che hanno annunciato l'atteso di un figlio. Diventeranno genitori per la prima volta.