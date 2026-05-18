Psg, la moglie di Safonov gela l'attrice a luci rosse

Marina Kondratiuk, moglie del portiere del Paris Saint-Germain Matvey Safonov, ha risposto con grande ironia alla provocazione di Mary Rock, una nota attrice di film per adulti, la quale aveva promesso al calciatore una notte di passione per ogni parata effettuata nella finale di Champions League contro l'Arsenal del prossimo 30 maggio. La compagna dell'estremo difensore russo ha utilizzato i propri canali social per smontare il mito della vita mondana dei calciatori, spiegando con un post divertente che le fantasie della star a luci rosse si scontrano con una realtà decisamente più tranquilla. Kondratiuk ha infatti ironizzato sulle reali abitudini del marito sottolineando che la donna "non sospetta che, per lui, le notti calde significano fare le parole crociate" e andare a dormire prima di mezzanotte per non compromettere il rendimento sul campo.