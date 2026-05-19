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COVER GIRL

Georgina Rodriguez sorprende tutti con il nuovo look: si è fatta bionda

Georgina Rodríguez, compagna di Cristiano Ronaldo, sorprende tutti a Cannes con un inedito cambio di look: capelli biondi

19 Mag 2026 - 07:26
40 foto

Georgina Rodriguez ha catturato l'attenzione di tutti a Cannes sfoggiando un inedito cambio di look in occasione del prestigioso gala Women In Motion 2026, tenutosi domenica sera alla Place de la Castre. La modella e compagna di Cristiano Ronaldo, che nel pomeriggio si era già mostrata ai fotografi in una veste differente, si è presentata all'evento serale con una sorprendente chioma bionda, rompendo con il suo classico stile scuro.

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