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© instagram | Sarah Arnautovic
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Retroscena Arnautovic, la sua Sarah lo rimbalzò: "Non sono una di quelle"

Marko Arnautovic rivela il primo no della moglie Sarah: "Se vuoi conoscermi, vieni a Brema". Il racconto di un amore nato tra Milano e la Germania

30 Apr 2026 - 07:35
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Il primo approccio tra Marko Arnautovic e la futura moglie Sarah non è stato affatto semplice: alla proposta dell'allora ventenne attaccante di raggiungerlo a Milano, giocava nell'Inter, lei rispose con un secco "Pensi che sia una di quelle ragazze? Se vuoi conoscermi, devi venire a Brema", mettendolo subito in riga. Il destino ha poi assecondato quella sfida, portando Marko a vestire la maglia del Werder Brema l'anno successivo, dove, dopo una corte serrata e un incontro fortuito in discoteca, il calciatore è riuscito finalmente a fare breccia nel cuore della donna, conquistato definitivamente nel vederla aiutare sua madre a lavare i piatti durante un barbecue di famiglia. 

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