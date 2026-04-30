Retroscena Arnautovic, la sua Sarah lo rimbalzò: "Non sono una di quelle"

Il primo approccio tra Marko Arnautovic e la futura moglie Sarah non è stato affatto semplice: alla proposta dell'allora ventenne attaccante di raggiungerlo a Milano, giocava nell'Inter, lei rispose con un secco "Pensi che sia una di quelle ragazze? Se vuoi conoscermi, devi venire a Brema", mettendolo subito in riga. Il destino ha poi assecondato quella sfida, portando Marko a vestire la maglia del Werder Brema l'anno successivo, dove, dopo una corte serrata e un incontro fortuito in discoteca, il calciatore è riuscito finalmente a fare breccia nel cuore della donna, conquistato definitivamente nel vederla aiutare sua madre a lavare i piatti durante un barbecue di famiglia.