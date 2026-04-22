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COVER GIRL

Sophia Thomalla fa gli auguri al suo Zverev

A inizio anno di era parlato di un possibile tradimento da parte del tennista, ma la relazione tra Sascha Zverev e Sophia Thomalla sembra più forte che mai. Lo ha confermato la presenza della stessa attrice sulle tribune del BMW Open di Monaco, dove il tedesco è giunto sino alle semifinali prima di arrendersi al nostro Flavio Cobolli. E, puntuali, il giorno del suo 29° compleanno sono arrivati gli auguri con una serie di foto "imbarazzanti", che ritraggono il giocatore addormentato con il suo cane: "Grazie per questi cinque emozionanti anni assieme".

22 Apr 2026 - 07:57
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