COVER GIRL Sophia Thomalla fa gli auguri al suo Zverev

A inizio anno di era parlato di un possibile tradimento da parte del tennista, ma la relazione tra Sascha Zverev e Sophia Thomalla sembra più forte che mai. Lo ha confermato la presenza della stessa attrice sulle tribune del BMW Open di Monaco, dove il tedesco è giunto sino alle semifinali prima di arrendersi al nostro Flavio Cobolli. E, puntuali, il giorno del suo 29° compleanno sono arrivati gli auguri con una serie di foto "imbarazzanti", che ritraggono il giocatore addormentato con il suo cane: "Grazie per questi cinque emozionanti anni assieme".