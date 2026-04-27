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COVER GIRL

Kelci-Rose Bowers sempre più star dei social: lady Senesi è la nuova Alisha Lehmann

27 Apr 2026 - 07:37
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Come il suo fidanzato Marcos Senesi gioca nel Bournemouth e grazie al suo talento e soprattutto alle foto che condivide sui social sta diventando più famosa di lui. Stiamo parlando di Kelci‑Rose Bowers, modella e calciatrice inglese da centinaia di migliaia di follower su Instagram che molti paragonano ad Alisha Lehmann, attaccante svizzera ex Juventus famosa anche per la sua presenza social. Il fatto che entrambi siano calciatori del Bournemouth ha attirato grande attenzione sulla “power-coppia” del calcio, che secondo i media inglesi incarna una “nuova generazione”, ma la prossima estate Senesi lascerà il club a parametro zero. Su di lui è forte l’interesse del Tottenham ma anche quello della Juve, che potrebbe replicare l’operazione Douglas Luiz- Alisha Lehmann di qualche anno fa…

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