Dybala-Roma, parla Oriana Sabatini: "Futuro? Spero si decida tutto a giugno"

Oriana Sabatini parla del futuro di Paulo Dybala, indicando nel mese di giugno il momento della verità per la permanenza della Joya a Roma o un possibile trasferimento al Boca Juniors. L'attrice argentina, pur ammettendo di non avere ancora certezze ("non c'è nulla di confermato"), ha sottolineato come la scelta finale non sarà legata a questioni di tifo - nonostante le origini familiari legate al River Plate - ma esclusivamente al benessere del marito: "Voglio che Paulo faccia ciò che lo rende felice, indosserà la maglia che lo farà stare bene".