Paula Badosa rompe il silenzio su Tsitsipas: "Relazione tossica"

Paula Badosa ha rotto il silenzio sulla fine della sua relazione con Stefanos Tsitsipas, descrivendo il legame come un'esperienza tossica che ha reso la separazione decisamente più complessa rispetto alla norma. Durante un incontro con i media a Berlino, la tennista spagnola ha lanciato dure accuse contro il comportamento del greco, sottolineando come la gestione post-rottura da parte di quest'ultimo abbia complicato ulteriormente le cose, rendendo impossibile mantenere un rapporto cordiale.