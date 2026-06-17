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Cover girl

Neymar festeggia: in arrivo la terza figlia con la modella Bruna Biancardi

17 Giu 2026 - 06:20
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Neymar ha annunciato tramite un filmato in rete che aspetta il terzo figlio dalla moglie Bruna Biancardi, il quinto in totale per la stella del Brasile. La rivelazione del sesso del nascituro è avvenuta con della vernice rosa, durante un gioco che ha coinvolto gli altri figli della coppia, 2 e 14 anni. Nel corso della registrazione, l'attaccante ha espresso la sua forte emozione affermando: "Impazzirò". La notizia arriva mentre il 34enne si trova in ritiro con la nazionale per il Mondiale. L'attaccante del Santos lavora al recupero da un problema fisico che gli ha impedito di partecipare alla gara di esordio, pareggiata 1 a 1 contro il Marocco. La squadra medica valuta quotidianamente la sua evoluzione in vista delle prossime sfide. Il Brasile giocherà la sua seconda partita contro Haiti, per poi chiudere la fase a gironi contro la Scozia

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