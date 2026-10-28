Pallone d'Oro Femminile 2026: terzo trionfo per Alexia Putellas

Alexia Putellas ha conquistato il suo terzo Pallone d'Oro Femminile nella gala del 2026, confermando il dominio spagnolo nel calcio mondiale dopo i trionfi della connazionale Aitana Bonmatí. La centrocampista, oggi in forza al London City Lionesses dopo una parentesi di 14 anni al Barcellona, ha sbaragliato la concorrenza dei 50 giurati internazionali grazie a una stagione da assoluta trascinatrice sia con il club che con la nazionale spagnola, guidata da capitana verso il primo posto del ranking Fifa, il successo in Nations League e la qualificazione ai Mondiali 2027.