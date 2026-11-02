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© instagram | Shahinez Shay 
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Milan, Diego Moreira protagonista nel derby: l'orgoglio della fidanzata Shahinez Shay

Serata da sogno per Diego Moreira nel derby Milan-Inter: l'esterno festeggia la prestazione da MVP con la fidanzata influencer Shahinez Shay

02 Nov 2026 - 07:14
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Diego Moreira e l'influencer svizzera Shahinez Shay celebrano un momento di felicità professionale e sentimentale dopo la prestazione maiuscola sfoderata dall'esterno portoghese-belga nel derby tra Milan e Inter. Nominato uomo partita al termine del match grazie ai due assist forniti per i primi due gol e al sigillo personale con la terza rete rossonera, il classe 2004 ha ricevuto la dedica social della fidanzata venture di quattro anni più grande, che lo ha definito affettuosamente "starboy" mostrando con orgoglio il trofeo di MVP conquistato a San Siro. 

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