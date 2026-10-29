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© instagram | Charley Hull 
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COVER GIRL

Charley Hull conquista Sports Illustrated: star della Swimsuit Edition 2027

La golfista Charley Hull posa per l'edizione 2027 di Sports Illustrated Swimsuit: foto e retroscena del servizio scattato a Ibiza

29 Ott 2026 - 07:04
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Attraversando uno dei momenti più floridi della propria carriera professionale, la golfista britannica Charley Hull si consacra nuova icona di stile entrando ufficialmente nel cast di modelle per l'edizione 2027 di Sports Illustrated Swimsuit Edition. La trentenne inglese ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcuni retroscena esclusivi del backstage scattato in Spagna tra le location di Ibiza e Maiorca, accompagnati dalla didascalia "Ho fatto qualcosa..." e da video che la ritraggono in barca con un bikini bianco e blu al fianco delle colleghe Meredith Mickelson, Kamie Crawford e della modella brasiliana Gabriela Moura. La produzione della celebre rivista americana, la cui uscita in edicola è prevista per il prossimo maggio, ha inaugurato le riprese del numero 2027 coinvolgendo 11 protagoniste del mondo dello sport e dello spettacolo, tra cui la debuttante cestista delle Dallas Wings Azzi Fudd, le veterane Jena Sims e Nicole English, oltre a nomi del calibro di Brooks Nader, Claire Kittle, Xandra Pohl e Tunde Oyeneyin.

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