Kim Kardashian fa impazzire i tifosi: "Tifo per la Roma, sono una grandissima fan"

Dal red carpet dell'Auditorium Parco della Musica, Kim Kardashian ha sorpreso tutti dichiarando la propria passione per i colori della Roma. L'imprenditrice e attrice statunitense, compagna di Lewis Hamilton, giunta nella Capitale in occasione del Festival del Cinema per presentare in anteprima mondiale la seconda stagione della serie televisiva "All's Fair" che la vede protagonista, ha detto: "Sì, io tifo per la Roma. Sono una grandissima fan".