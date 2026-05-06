"Ciao ciao mondo!": Gabrielle impazzisce per il suo Gabriel e per l'Arsenal
La moglie del difensore brasiliano, tra le Wags più attive, festeggia la vittoria dei Gunners sull'Atletico con una storia dedicata al marito
"Ciao ciao mondo!": poche parole, ma un messaggio semplice. Così Gabrielle Figueiredo, moglie del difensore dell'Arsenal Gabriel Magalhaes, ha festeggiato la vittoria dei Gunners sull'Atletico Madrid e la qualificazione per la finale di Champions League.
Una storia Instagram postata appena dopo la gara, con inquadrato il marito che mostrava il cuore a lei e la loro figlia Maya, 4 anni. In passato, Gabrielle, che ha accompagnato il calciatore in tutto il suo percorso, aveva pubblicato video e massaggi di incoraggiamento in seguito agli infortuni e ai momenti di difficoltà attraversati dal nazionale brasiliano negli ultimi anni.