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"Ciao ciao mondo!": Gabrielle impazzisce per il suo Gabriel e per l'Arsenal

La moglie del difensore brasiliano, tra le Wags più attive, festeggia la vittoria dei Gunners sull'Atletico con una storia dedicata al marito

06 Mag 2026 - 14:06
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"Ciao ciao mondo!": poche parole, ma un messaggio semplice. Così Gabrielle Figueiredo, moglie del difensore dell'Arsenal Gabriel Magalhaes, ha festeggiato la vittoria dei Gunners sull'Atletico Madrid e la qualificazione per la finale di Champions League. 

Una storia Instagram postata appena dopo la gara, con inquadrato il marito che mostrava il cuore a lei e la loro figlia Maya, 4 anni. In passato, Gabrielle, che ha accompagnato il calciatore in tutto il suo percorso, aveva pubblicato video e massaggi di incoraggiamento in seguito agli infortuni e ai momenti di difficoltà attraversati dal nazionale brasiliano negli ultimi anni. 

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