"Ciao ciao mondo!": Gabrielle impazzisce per il suo Gabriel e per l'Arsenal

Una storia Instagram postata appena dopo la gara, con inquadrato il marito che mostrava il cuore a lei e la loro figlia Maya, 4 anni. In passato, Gabrielle, che ha accompagnato il calciatore in tutto il suo percorso, aveva pubblicato video e massaggi di incoraggiamento in seguito agli infortuni e ai momenti di difficoltà attraversati dal nazionale brasiliano negli ultimi anni.