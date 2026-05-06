1 di 54
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

COVER GIRL

Taylor Fritz: dopo l'infortunio arriva la rottura con Morgan Riddle

E' un 2026 complicato quello che sta affrontando Taylor Fritz. Il tennista americano è fermo da ormai un mese per un problema fisico e da poco è tornato single. E' finita, infatti, la storia con l'ormai ex fidanzata Morgan Riddle, che lo seguiva sempre sui campi di tutto il mondo. La modella e influencer si è trasferita a New York, lasciando la loro casa di Los Angeles, e mostrandosi con una t-shirt esplicativa: la miglior ex fidanzata del mondo.

06 Mag 2026 - 08:33
54 foto

Ultime gallery

32

Giulia Imperio: "Il sollevamento pesi non è solo per uomini"

54

Taylor Fritz: dopo l'infortunio arriva la rottura con Morgan Riddle

30
Natalia Palomares 

Chi è Natalia, la ballerina che fa arrabbiare Shakira

22

Pilar e la love story con Paratici: "20 anni di differenza? Non me ne frega niente"

78

Elodie fa 36, primo compleanno con Franceska: la dolce dedica sui social

68

Schalke promosso, Diletta celebra Karius: "Orgogliosa di te"

44

Alessia Elefante e Gigio a nozze

48

Maria Pombo va a tutto gas a Jerez

32

Giulia Imperio: "Il sollevamento pesi non è solo per uomini"

I più visti di Cover Girl

Alessia Elefante e Gigio a nozze

Schalke promosso, Diletta celebra Karius: "Orgogliosa di te"

Natalia Palomares 

Chi è Natalia, la ballerina che fa arrabbiare Shakira

Elodie fa 36, primo compleanno con Franceska: la dolce dedica sui social

Pilar e la love story con Paratici: "20 anni di differenza? Non me ne frega niente"

Maria Pombo va a tutto gas a Jerez