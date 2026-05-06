COVER GIRL Taylor Fritz: dopo l'infortunio arriva la rottura con Morgan Riddle

E' un 2026 complicato quello che sta affrontando Taylor Fritz. Il tennista americano è fermo da ormai un mese per un problema fisico e da poco è tornato single. E' finita, infatti, la storia con l'ormai ex fidanzata Morgan Riddle, che lo seguiva sempre sui campi di tutto il mondo. La modella e influencer si è trasferita a New York, lasciando la loro casa di Los Angeles, e mostrandosi con una t-shirt esplicativa: la miglior ex fidanzata del mondo.