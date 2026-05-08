Kim Kardashian e Lewis Hamilton allo scoperto: la prima foto ufficiale insieme

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I due hanno sorpreso tutti mostrandosi insieme all’uscita dello spettacolo di Broadway “The Fear of 13”
Dopo mesi di indiscrezioni, finalmente Kim Kardashian e Lewis Hamilton hanno deciso di non nascondere più la loro relazione. Anche se i due non hanno partecipato insieme a Met Gala 2026, svolto lunedì 4 maggio, si sono comunque mostrati insieme il giorno successivo e sono stati fotografati mentre si tenevano per mano all'uscita dello spettacolo di Broadway "The Fear of 13".
L'assenza del pilota dal red carpet del Met Gala non deve stupire: l'evento si è svolto a pochissima distanza dal Gran Premio di Miami, nel quale il talento della Ferrari si è classificato sesto.
Anche se non hanno calcato insieme il tappeto rosso, Kardashian e Hamilton hanno comunque fatto parlare parecchio di sé negli ultimi giorni. Dopo aver sfilato al Metropolitan Museum of Art, l'imprenditrice ha voluto vedere lo spettacolo "The Fear of 13", del quale è una delle produttrici, insieme al pilota. Kardashian aveva già visto la produzione teatrale insieme alla famiglia, ma, colpita dalla performance del cast (del quale fanno parte anche Adrien Brody e Tessa Thompson), ha deciso di tornarci con Hamilton.
Secondo varie indiscrezioni, l'imprenditrice avrebbe acquistato online i biglietti per se stessa, Hamilton e la sua assistente, evitando richieste speciali o ingressi organizzati dal teatro. Al termine dello spettacolo, i fotografi hanno fatto il possibile per immortalare la coppia, che finora non si era ancora mostrata in pubblico. La relazione tra Kardashian e Hamilton sarebbe iniziata intorno a gennaio 2026.