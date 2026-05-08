Kim Kardashian e Lewis Hamilton allo scoperto: la prima foto ufficiale insieme

Anche se non hanno calcato insieme il tappeto rosso, Kardashian e Hamilton hanno comunque fatto parlare parecchio di sé negli ultimi giorni. Dopo aver sfilato al Metropolitan Museum of Art, l'imprenditrice ha voluto vedere lo spettacolo "The Fear of 13", del quale è una delle produttrici, insieme al pilota. Kardashian aveva già visto la produzione teatrale insieme alla famiglia, ma, colpita dalla performance del cast (del quale fanno parte anche Adrien Brody e Tessa Thompson), ha deciso di tornarci con Hamilton.