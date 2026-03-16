Liverpool, Leah Halton è la nuova stella dei Reds

La nota influencer e modella Leah Halton, vera e propria icona mondiale di TikTok con oltre 15 milioni di follower, ha infiammato il weekend dei sostenitori del Liverpool pubblicando una serie di scatti con indosso una maglia retro dei Reds. La venticinquenne australiana ha confermato la sua viscerale passione per il club di Anfield, scatenando una pioggia di commenti entusiasti su X dove molti tifosi hanno scherzato sul fatto che la ragazza abbia "rotto internet".