Giulia Imperio: "Il sollevamento pesi non è solo per uomini"

Giulia Imperio è una delle campionesse italiane emergenti, che ha riportato in auge il sollevamento pesi. Soprattutto per i risultati, ma anche per il suo fascino tipicamente mediterraneo, che l'ha resa un personaggio da social con circa 750mila follower su Instagram. "Io pioniera? Se posso essere un punto di riferimento, sì. Voglio far vedere questo sport per quello che è davvero. Non è “maschile”. All’Europeo eravamo più donne che uomini", ha detto alla Gazzetta.