Iannone in un hotel di lusso con la ex di Raul Bova: è davvero finita con Elodie?

Il pilota e Rocío Muñoz Morales paparazzati in Franciacorta, da tempo si parla di una crisi con la cantante

12 Gen 2026 - 19:04
Dopo tre anni di amore, la storia tra Andrea Iannone ed Elodie potrebbe davvero essere arrivata al capolinea. Dopo settimane di voci, alimentate dal fatto che i due hanno passato le vacanze separati, il pilota motociclistico è stato infatti pizzicato tra le colline della Franciacorta davanti all'ingresso di un lussuoso hotel in compagnia di Rocío Muñoz Morales, l'attrice e conduttrice spagnola ex di Raoul Bova, e i due sembravano in grande sintonia... Le ultime notizie su Elodie invece la vedono a Napoli per festeggiare il capodanno col suo entourage e agli amici più stretti. Nessuna traccia del pilota, ma accanto a lei non è passata inosservata la presenza di Franceska Nuredini, ballerina del tour con cui Elodie sembra avere un legame molto stretto, tanto che c'è chi scommette che la loro amicizia sia diventata qualcosa di più. 

elodie
iannone
amore
racconto

