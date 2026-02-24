Jutta Leerdam, asta da record: la tuta d'oro di Milano-Cortina 2026 vale oltre 7mila euro

L'effetto Milano-Cortina 2026 non si spegne con la cerimonia di chiusura: Jutta Leerdam, la regina olandese del ghiaccio, ha mandato i fan in estasi mettendo all'asta la sua tuta autografata, indossata durante le gare dei 500 e 1000 metri. L'asta su MatchWornShirt è letteralmente esplosa, superando già le 80 offerte provenienti da ogni angolo del globo, dagli Usa al Messico. La skinsuit della ventisettenne, che proprio a Milano ha messo al collo il suo primo oro olimpico (nei 500 metri), ha già sfondato il muro dei 7.000 euro, ma gli esperti prevedono che le offerte finali possano toccare i 10.000 euro.