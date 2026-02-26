Chilavert contro Courtois: "Ha rubato la ragazza a un compagno di squadra"

Solidarietà tra portiere? Altroché. Le dichiarazioni di José Luis Chilavert, famoso ex estremo difensore, tornano a far discutere. Il paraguaiano aveva attaccato Mbappe dopo il caso Vinicius-Prestianni, quando il fuoriclasse francese definì il collega argentino uno "schifoso razzista bastardo". Le parole dell'ex portiere, se possibile, sono state ancora più dure: "Vini è un codardo. Mbappè? Parla lui che vive con un travestito, non è normale. Ognuno può fare quello che vuole ma non è normale che un uomo viva con un travestito". Parole che avevano acceso un gran polverone, stimolando una risposta di un compagno di squadra dei due attaccanti, Thibaut Courtois: "Frasi deplorevoli", aveva commentato il belga. Che poi aveva anche rincarato la dose: "Non si possono dire cose del genere. Cose del genere non hanno posto nel mondo di oggi, soprattutto se provengono da un ex collega". E Chilavert non si è lasciato sfuggire la possibilità di rispondere anche al belga, attaccandolo sul personale: "Courtois dice che è deplorevole quello che ho detto? Parla lui che ha rubato la ragazza a un compagno di squadra, De Bruyne, e poi dicono che queste cose non dovrebbero succedere nel mondo?".