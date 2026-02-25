Jade Leboeuf eliminata dal reality: papà Frank spegne la tv

Jade Leboeuf, figlia della leggenda del Chelsea Frank Leboeuf, è stata una delle protagoniste della versione francese del reality "I Traditori", partecipando insieme al fratello. Papà Frank ha ammesso di aver smesso di guardarlo non appena i suoi figli sono stati eliminati. Frank Leboeuf ha poi aggiunto con ironia che, una volta usciti i figli, nemmeno la presenza dell'ex compagno di nazionale Adil Rami è bastata a tenerlo incollato allo schermo.