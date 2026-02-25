1 di 47
© instagram | Jade Leboeuf
© instagram | Jade Leboeuf
© instagram | Jade Leboeuf

© instagram | Jade Leboeuf

© instagram | Jade Leboeuf

cover

Jade Leboeuf eliminata dal reality: papà Frank spegne la tv

25 Feb 2026 - 07:41
47 foto

Jade Leboeuf, figlia della leggenda del Chelsea Frank Leboeuf, è stata una delle protagoniste della versione francese del reality "I Traditori", partecipando insieme al fratello. Papà Frank ha ammesso di aver smesso di guardarlo non appena i suoi figli sono stati eliminati. Frank Leboeuf ha poi aggiunto con ironia che, una volta usciti i figli, nemmeno la presenza dell'ex compagno di nazionale Adil Rami è bastata a tenerlo incollato allo schermo.

Ultime gallery

22

L'ex di CR7: "Mi hanno offerto tanti soldi per parlare male di lui"

47
Jade Leboeuf

Jade Leboeuf eliminata dal reality: papà Frank spegne la tv

47

Jutta vale oro: la sua tuta all'asta e i prezzi continuano a salire

41
Therese Gudmundsen 

Dito medio all'Etihad Stadium: il caso della tifosa United

80

Elodie e Diletta Leotta alla presentazione della nuova maglia della Juve

50

"Norris-Corceiro: è finita". Il video che rivela la rottura

81

"Lo diciamo a tutti?" Diletta Leotta svela il sesso del bebè in arrivo

65
Karin Kindow

La sorella della Vonn a bocca aperta: "Innamorata dei medici italiani"

22

L'ex di CR7: "Mi hanno offerto tanti soldi per parlare male di lui"

I più visti di Cover Girl

Elodie e Diletta Leotta alla presentazione della nuova maglia della Juve

"Norris-Corceiro: è finita". Il video che rivela la rottura

Jutta vale oro: la sua tuta all'asta e i prezzi continuano a salire

Therese Gudmundsen 

Dito medio all'Etihad Stadium: il caso della tifosa United

Karin Kindow

La sorella della Vonn a bocca aperta: "Innamorata dei medici italiani"

"Lo diciamo a tutti?" Diletta Leotta svela il sesso del bebè in arrivo