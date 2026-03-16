Gwyneth Paltrow infiamma gli Oscar 2026 con l'abito dell'anno

Gwyneth Paltrow ha paralizzato il red carpet degli Oscar 2026 con un abito color avorio caratterizzato da uno spacco laterale così estremo da essere diventato istantaneamente il contenuto più virale della serata. Il vestito, che ha segnato il grande ritorno dell'attrice al Dolby Theatre, gioca con un'audacia strutturale senza precedenti: una scollatura profonda e aperture longitudinali che lasciano scoperte le gambe e parte dei glutei, protetti solo da un impercettibile pantalone in tulle trasparente. "Sotto il vestito niente?" si sono chiesti milioni di utenti sui social davanti ai video della sua camminata, scatenando un dibattito acceso tra chi celebra la libertà di una donna di 53 anni di sfoggiare una silhouette impeccabile e i critici che gridano allo scandalo per un look ritenuto troppo provocante.