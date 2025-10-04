FIA, anche Virginie Philippot si candida alla presidenza

La corsa alla presidenza della FIA diventa a quattro: dopo Ben Sulayem, che punta alla conferma del mandato iniziato nel 2021, Tim Mayer e Laura Villars, ora anche Virgine Philippot farà parte degli sfidanti nella votazione prevista a dicembre. La 33enne, ex Miss Belgio, è una influencer specializzata in motori e fondatrice dell'organizzazione benefica Drive for Hope. Nel mondo della F1 ha lavorato come presentatrice del canale della Red Bull.