FIA, anche Virginie Philippot si candida alla presidenza

Dopo Laura Villars, un'altra donna sfiderà Ben Sulayem e Tim Mayer per guidare la Federazione Internazionale Automobilistica

04 Ott 2025 - 09:00
La corsa alla presidenza della FIA diventa a quattro: dopo Ben Sulayem, che punta alla conferma del mandato iniziato nel 2021, Tim Mayer e Laura Villars, ora anche Virgine Philippot farà parte degli sfidanti nella votazione prevista a dicembre. La 33enne, ex Miss Belgio, è una influencer specializzata in motori e fondatrice dell'organizzazione benefica Drive for Hope. Nel mondo della F1 ha lavorato come presentatrice del canale della Red Bull.

