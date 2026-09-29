Belen-Moser? Cecilia si toglie le corna e annuncia querele: “Non è successo niente”

Solo poche settimane il presunto triangolo amoroso tra Ignazio Moser, la moglie Cecilia Rodriguez e la sorella Belen aveva scatenato un vero e proprio ciclone mediatico e ora la modella argentina ha deciso di rompere il silenzio per rispedire al mittente le dicerie del gossip. "Quando mi hai visto, diciamo, non serena?" ha risposto piccata a un follwer Cecilia, che stando ai rumors insieme al marito starebbe valutando l’ipotesi di sporgere querela nei confronti di chi ha diffuso la notizia. Una linea dura per difendere la propria reputazione e la serenità familiare da attacchi giudicati del tutto infondati sull’esempio proprio della sorella. Ma più delle parole di Cecilia, a spegnere il gossip sono le recenti foto del weekend appena trascorso a Varese tra serenità, baci, risate e in compagnia proprio di Belen, con cui ha condiviso anche uno shooting fotografico. La serenità della coppia Rodriguez-Moser è più forte anche del gossip.