Puma e Lega Calcio Serie A presentano il pallone ufficiale invernale della Serie A Enilive

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Quando la stagione si scalda, serve sangue freddo. È questo il concept alla base del lancio del nuovo Winter STELLAR NITRO™, il pallone ufficiale invernale della Serie A Enilive, della Coppa Italia Frecciarossa e del campionato Primavera 1, disponibile dal 10 novembre e in campo a partire dal 21 novembre.
Progettato all'interno del PUMA NITRO™ LAB, il nuovo pallone è stato sviluppato per garantire performance elevate anche nelle condizioni atmosferiche più impegnative della stagione invernale. L'innovazione tecnologica incontra un design ad alta visibilità, caratterizzato da una vivace tonalità Fluo Yellow e da un layout cromatico studiato per assicurare un'eccellente visibilità in campo, anche in condizioni meteorologiche avverse.
Il Winter STELLAR NITRO™ rende omaggio ai tifosi, cuore pulsante del calcio. Il design del pallone interpreta la forza della collettività attraverso una grafica composta da punti che rappresentano i singoli supporter e convergono progressivamente in un'unica espressione visiva. Un concept che celebra passione, orgoglio e senso di appartenenza, raccontando come l'energia dei singoli possa trasformarsi in una forza collettiva capace di unire migliaia di appassionati.
Al centro delle prestazioni del Winter STELLAR NITRO™ c'è la tecnologia proprietaria NITROFOAM™, una schiuma infusa di azoto e integrata nella struttura del pallone, sviluppata per massimizzare il ritorno di energia e garantire un rimbalzo superiore. La sua natura reattiva assicura un tocco particolarmente sensibile e una risposta immediata all'impatto, favorendo maggiore reattività e accelerazione. Il risultato è un pallone progettato per offrire velocità, sensibilità e precisione, accompagnando il ritmo sempre più intenso del calcio moderno.
Anche la struttura del pallone STELLAR contribuisce a ottimizzarne le performance: la configurazione a pannelli ridotta e le cuciture più lunghe migliorano l'efficienza aerodinamica, riducendo la resistenza all'aria e favorendo traiettorie più fluide e costanti. La superficie esterna contribuisce invece a garantire maggiore stabilità in volo e precisione, per un controllo ottimale in ogni situazione di gioco.