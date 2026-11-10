Puma e Lega Calcio Serie A presentano il pallone ufficiale invernale della Serie A Enilive

Al centro delle prestazioni del Winter STELLAR NITRO™ c'è la tecnologia proprietaria NITROFOAM™, una schiuma infusa di azoto e integrata nella struttura del pallone, sviluppata per massimizzare il ritorno di energia e garantire un rimbalzo superiore. La sua natura reattiva assicura un tocco particolarmente sensibile e una risposta immediata all'impatto, favorendo maggiore reattività e accelerazione. Il risultato è un pallone progettato per offrire velocità, sensibilità e precisione, accompagnando il ritmo sempre più intenso del calcio moderno.