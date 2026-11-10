1 di 12
© spo
© spo
© spo

© spo

© spo

SERIE A

Puma e Lega Calcio Serie A presentano il pallone ufficiale invernale della Serie A Enilive

10 Nov 2026 - 10:21
12 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Quando la stagione si scalda, serve sangue freddo. È questo il concept alla base del lancio del nuovo Winter STELLAR NITRO™, il pallone ufficiale invernale della Serie A Enilive, della Coppa Italia Frecciarossa e del campionato Primavera 1, disponibile dal 10 novembre e in campo a partire dal 21 novembre.

Progettato all'interno del PUMA NITRO™ LAB, il nuovo pallone è stato sviluppato per garantire performance elevate anche nelle condizioni atmosferiche più impegnative della stagione invernale. L'innovazione tecnologica incontra un design ad alta visibilità, caratterizzato da una vivace tonalità Fluo Yellow e da un layout cromatico studiato per assicurare un'eccellente visibilità in campo, anche in condizioni meteorologiche avverse.

Il Winter STELLAR NITRO™ rende omaggio ai tifosi, cuore pulsante del calcio. Il design del pallone interpreta la forza della collettività attraverso una grafica composta da punti che rappresentano i singoli supporter e convergono progressivamente in un'unica espressione visiva. Un concept che celebra passione, orgoglio e senso di appartenenza, raccontando come l'energia dei singoli possa trasformarsi in una forza collettiva capace di unire migliaia di appassionati.

Al centro delle prestazioni del Winter STELLAR NITRO™ c'è la tecnologia proprietaria NITROFOAM™, una schiuma infusa di azoto e integrata nella struttura del pallone, sviluppata per massimizzare il ritorno di energia e garantire un rimbalzo superiore. La sua natura reattiva assicura un tocco particolarmente sensibile e una risposta immediata all'impatto, favorendo maggiore reattività e accelerazione. Il risultato è un pallone progettato per offrire velocità, sensibilità e precisione, accompagnando il ritmo sempre più intenso del calcio moderno.

Anche la struttura del pallone STELLAR contribuisce a ottimizzarne le performance: la configurazione a pannelli ridotta e le cuciture più lunghe migliorano l'efficienza aerodinamica, riducendo la resistenza all'aria e favorendo traiettorie più fluide e costanti. La superficie esterna contribuisce invece a garantire maggiore stabilità in volo e precisione, per un controllo ottimale in ogni situazione di gioco.

Ultimi video

00:34
DICH MANCINI SU SEMI DI NATIONS DICH

Mancini: "Sì, possiamo puntare alla semifinale di Nations"

00:36
MCH ALLENAMENTO BRASILE ANCELOTTI 10/11 MCH

Ancelotti ritrova il Brasile: l'allenamento della Seleçao

02:49
DICH GASP OK DICH

Gasperini: "Siamo competitivi da alcuni mesi"

01:26
CLIP MN OK CALLEGARI "MI PIACE" YAMAL 9/11 SRV

Callegari esalta Yamal: "Ora è un calciatore totale"

01:34
CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" IL NAPOLI 9/11 SRV

Callegari boccia il Napoli: "Troppa confusione"

02:27
RULLO SRV NAZIONALE CON MANCINI 9/11 SRV

Mancini rilancia l'Italia: "Semifinali Nations? Tutto è possibile..."

01:46
13 SRV PRESSING A TV SPORTS FESTIVAL 7/11 SRV

Pressing show al Festival dello Spettacolo

02:02
RULLO/13 SRV JUVE PARADOSSO BREMER CAPOCANNONIERE 9/11 SRV OK

Juve, paradosso del gol: il capocannoniere è Bremer

01:49
RULLO/13 SRV UN MILAN INDECIFRABILE 9/11 SRV

Alti e bassi da impazzire: questo Milan è indecifrabile

02:08
Edo Bove a Verissimo: quante emozioni

Edo Bove a Verissimo: quante emozioni

00:52
Mancini carica l'Italia

Mancini carica l'Italia

00:53
Chivu: "Papà non c'è più ma gli parlo ancora"

Chivu: "Papà non c'è più ma gli parlo ancora"

02:03
MCH CRANS MONTANA NAZIONALE 9/11 MCH

Italia, foto di gruppo con i ragazzi di Crans Montana

01:30
DICH BALDINI UDER21 9/11 DICH

Baldini: "Le amichevoli non esistono, quando si gioca per l'Italia

01:20
DICH MANCINI SU GIOVANI E MENO GIOVANI DICH

Mancini: "Calò? Lo chiamo se serve, non perché lo dice il suo agente"

00:34
DICH MANCINI SU SEMI DI NATIONS DICH

Mancini: "Sì, possiamo puntare alla semifinale di Nations"