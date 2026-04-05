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LA PROVOCAZIONE

Gudmundsson punge Suslov, link allo store della Fiorentina per la sua maglia: "Qui è più facile..."

L'islandese provoca sui social dopo la vittoria sul Verona: il messaggio rivolto all'avversario che gli ha strappato la divisa

05 Apr 2026 - 10:49
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Colpo salvezza della Fiorentina al Bentegodi, dove dopo il gol partita di Fagioli il clima si accende e in campo succede di tutto. Lo stesso Fagioli viene ammonito per simulazione al limite della propria area di rigore, poi per la battuta della punizione dal limite si aspetta diversi minuti perché Suslov va a fronteggiare Gudmundsson, i due vengono alle mani con tanto di maglie strappate, si accende una mischia e l'arbitro Guida mostra ad entrambi il cartellino rosso diretto. 

Nel post partita il 10 della Viola ha voluto pungere l'avversario con cui era entrato in contatto in campo: Gud ha pubblicato un collage della sequenza in cui lui e Suslov si strappano le maglie accompagnato da un link che porta allo store della Fiorentina: "Qui è più facile...", il messaggio allegato dall'islandese. Il significato è chiaro: se proprio "volevi la mia maglia", fai prima a comprarla. 

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