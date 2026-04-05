Gudmundsson punge Suslov, link allo store della Fiorentina per la sua maglia: "Qui è più facile..."

Nel post partita il 10 della Viola ha voluto pungere l'avversario con cui era entrato in contatto in campo: Gud ha pubblicato un collage della sequenza in cui lui e Suslov si strappano le maglie accompagnato da un link che porta allo store della Fiorentina: "Qui è più facile...", il messaggio allegato dall'islandese. Il significato è chiaro: se proprio "volevi la mia maglia", fai prima a comprarla.