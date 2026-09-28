Romano e Bakola tra i migliori centrocampisti under22 migliori al mondo: la classifica del CIES

© afp | Jobe Bellingham, 21, Dortmund: rating 84,1
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Il gruppo di analisi svizzero ha stilato la classifica dei 10 giovani centrocampisti centrali che stanno facendo meglio da inizio stagione
Il Cies ha valutato l'impatto dei centrocampisti centrali under22 in 70 campionati in giro per il mondo classificandoli in base a un indice di performance sintesi di una serie di parametri di gioco. Secondo questo indice, Alessandro Romano sarebbe tra i migliori mediani/play under22 del mondo. L'azzurro del Cagliari occupa la quarta posizione. Davanti a lui un altro talento di Serie A. Guida la lista Jobe Bellingham, fratello di Jude attualmente in forze al Borussia Dortmund.