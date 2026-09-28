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© afp | Jobe Bellingham, 21, Dortmund: rating 84,1
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TALENTI

Romano e Bakola tra i migliori centrocampisti under22 migliori al mondo: la classifica del CIES

Il gruppo di analisi svizzero ha stilato la classifica dei 10 giovani centrocampisti centrali che stanno facendo meglio da inizio stagione

28 Set 2026 - 17:17
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Il Cies ha valutato l'impatto dei centrocampisti centrali under22 in 70 campionati in giro per il mondo classificandoli in base a un indice di performance sintesi di una serie di parametri di gioco. Secondo questo indice, Alessandro Romano sarebbe tra i migliori mediani/play under22 del mondo. L'azzurro del Cagliari occupa la quarta posizione. Davanti a lui un altro talento di Serie A. Guida la lista Jobe Bellingham, fratello di Jude attualmente in forze al Borussia Dortmund.

centrocampista
romano

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