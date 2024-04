Roma, Mancini segna e dedica il gol a Mattia Giani

Gianluca Mancini segna il gol dell'1-0 contro il Milan all'Olimpico e si commuove, poi subito dopo esibisce una maglia. "Mattia sempre con noi", c'è scritto sulla divisa che mostra il difensore giallorosso che ha voluto ricordare Giani, il calciatore del Castelfiorentino scomparso recentemente dopo un attacco cardiaco avuto in campo. Mattia Giani era il fratello di Elia, fidanzato della sorella di Mancini. "Ho il magone. Mia sorella e la famiglia di Mattia soffrono. Il loro mondo gli è crollato addosso ma so che si rialzeranno per Mattia. Ho cercato di fare un gesto per la famiglia e per Mattia, il padre era venuto qui tante volte, e mi ha detto che era stato il giorno più bello della loro vita, sono molto emozionato" le parole del difensore a Sky dopo la partita.