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© italyphotopress | Pio Esposito, 21, Inter, 2G 1A in 5 partite. Rating 84,2 
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LA CLASSIFICA

Pio Esposito miglior centravanti under22 al mondo: la classifica del CIES

Il gruppo di analisi svizzero ha stilato la classifica dei 10 giovani attaccanti che stanno incidendo di più in questo avvio di stagione: l'italiano al comando

28 Set 2026 - 15:53
10 foto
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Il Cies ha valutato l'impatto dei centravanti under22 in 70 campionati in giro per il mondo classificandoli in base a un indice di performance sintesi di una serie di parametri: dai gol e gli assist alla partecipazione al gioco della squadra. Secondo questo indice, Pio Esposito sarebbe il miglior attaccante under22 del mondo. Segue Paris Brunner, gioiello del Monaco che segue le orme di Kyilian Mbappé. In classifica anche un altro giovane attaccante che milita in Serie A e uno che gioca in prestito all'estero ma è ancora di proprietà di un club italiano. 

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